Украину сегодня посетит председатель ОБСЕ

КИЕВ. 16 октября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что сегодня прибудет с визитом в Киев, пишет УНН.

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«Поездка в Киев, Украина. На повестке дня встречи с украинскими лидерами и общение с людьми на местах, чтобы услышать их потребности, надежды и опасения», - говорится в сообщении.

По его словам, Украина и ее народ имеют первоочередное значение для ОБСЕ.

Дополнение

В июле этого года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризма.

Также на пленарной сессии ПА ОБСЕ одобрили резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Цель такого трибунала — привлечь к ответственности российских должностных лиц.