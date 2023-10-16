Байден заявил, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент США Джо Байден отверг идею о том, что Соединенные Штаты не могут одновременно поддерживать Украину в войне против россии и Израиль в его войне против ХАМАС. Об этом сообщило The Hill, пишет УНН.

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"Ради бога, мы - Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории - не в мире, а в истории мира, - сказал Байден в интервью программе «60 Minutes», которое вышло в эфир в воскресенье. - Мы можем позаботиться об этих вопросах и при этом поддерживать нашу общую международную оборону".

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Байден утверждал, что эти два конфликта «преимущественно» связаны с безопасностью американского народа.

"В Украине одной из моих целей было не дать (президенту россии владимиру путину), который сам совершил военные преступления - иметь возможность оккупировать независимую страну, которая граничит с союзниками по НАТО и находится на границе с россией, - сказал Байден. - Представьте, что произошло бы сейчас, если бы он смог добиться успеха. Вы когда-нибудь знали о большой войне в Европе, в которую мы не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло".

"Мы хотим убедиться, что эти демократии являются устойчивыми. И Украина имеет решающее значение в обеспечении того, чтобы это произошло", - добавил Байден.

Напомним

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин уже заявлял, что США способны и будут поддерживать Украину и Израиль.

Министр Сухопутных войск США Кристин Вормут отмечала, что Конгрессу нужно будет одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины.