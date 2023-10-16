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Большинство немцев поддерживают решение Шольца пока не давать Украине Taurus - опрос

Большинство немцев поддерживают решение Шольца пока не давать Украине Taurus - опрос

КИЕВ. 16 октября. УНН. Большинство немцев поддерживают решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает Dpa со ссылкой на результаты опроса, пишет УНН.

Детали

По результатам опроса, проведенного институтом YouGov, с позицией Шольца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus соглашаются 55% респондентов. Тогда как неправильной ее считают 26% опрошенных.

Дополнение

В начале октября, после нескольких месяцев размышлений, Шольц решил пока не поставлять Украине высокоточное оружие с дальностью стрельбы 500 километров. Он обосновал это тем, что Германия может быть втянута в войну. Шольц опасается, что российская территория может быть поражена ракетами Taurus.

Добавим

Как отмечает издание, Германия считается вторым по важности поставщиком оружия в Украину после США. ФРГ уже предоставила Украине, среди прочего, боевые танки, тяжелую артиллерию и системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими нападающими. Это вызвало неоднозначную реакцию среди населения. 39% опрошенных YouGov считают, что военная поддержка заходит слишком далеко. 29% считают, что поставляется именно то количество оружия, которое необходимо. 18% считают, что немецкое правительство должно предоставить еще больше оружия.

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Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Германия
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