Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,37 -0,0243  EUR: 38,28 -0,3640 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13125

Председатель ОБСЕ прибыл в Украину

Председатель ОБСЕ прибыл в Украину

КИЕВ. 16 октября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что уже в Украине и осмотрел школу, подвергшуюся атакам рф, пишет УНН.

Цитата

"Осмотр собственными глазами воздействия на детей и образование в киевской школе, подвергшейся атакам рф. Это суровое напоминание о срочной необходимости мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего. СПУ ОБСЕ оказывает психосоциальную помощь детям, которые пострадали", - написал глава ОСБЕ в соцсети X.

Дополнение

В июле этого года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризма.

Также ПА ОБСЕ одобрила резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Цель такого трибунала - привлечь к ответственности российских должностных лиц.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.