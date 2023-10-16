Кулеба призвал ОБСЕ разработать конкретные проекты на основе доклада о депортации россией украинских детей

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ, во время пресс-конференции с действующим председателем организации Буяром Османи, разработать на основе доклада организации по депортации россией украинских детей конкретные проекты, передает корреспондент УНН.

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«Особенно благодарен за то, что ОБСЕ оперативно поддержала мой призыв и отреагировала на проблему депортации россией украинских детей. Соответствующий доклад в рамках ОБСЕ уже подготовлен. Он стал важной дорожной картой для дальнейших действий, и сегодня я призвал организацию разработать безотлагательно на основе этого доклада конкретные проекты для того, чтобы мы получили общие мощные инструменты для противодействия этому преступлению», - сказал Кулеба.

Детали

Глава МИД также привлек внимание к проблеме захвата россией гражданских заложников. Он отметил, что мы уже видим, как террористические партнеры россии в мире начали это повторять, и отметил, что россия должна быть привлечена к ответственности за практику массового гражданского плена, если мы не хотим, чтобы он стал инструментом террора во всем мире.

Напомним

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сегодня прибыл с визитом в Киев.