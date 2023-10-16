Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для его визита в Израиль - СМИ

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе хотел приехать вместе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в Израиль. Но в Израиле ему ответили, что визит "не подходящий", сообщает Ynet, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня приземлился в Израиле, во второй раз с начала войны, и сейчас встречается с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с Блинкеном. Однако, в Израиле имели предостережения, сказав, что сейчас «не то время».

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Как отмечает издание, в любом случае это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем. Президент Украины заинтересован в приезде, но ему будет трудно осуществить одну поездку, поэтому ожидается, что его будущая поездка в Израиль будет частью очередной поездки главы государства в Европу.

Добавим

Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военную помощь, что вызвало дипломатическую напряжённость между Киевом и Иерусалимом. Израиль не решался противостоять москве, которая имеет большое военное присутствие в Сирии.

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