Министр финансов Германии: поддержка США для Украины "незаменима"
КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны США, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
Цитата
"Незаменимо, чтобы Соединенные Штаты также продолжали участвовать в удовлетворении финансовых потребностей Украины", - сказал Линднер в Люксембурге.
Там министры финансов европейских стран обсудят ситуацию со своей американской коллегой Джанет Йеллен.
Линднер сказал, что фонды США являются важным структурным элементом наряду с европейскими обязательствами. Украину нужно продолжать поддерживать, указал он.
Йеллен расскажет о внутриполитических дебатах в США.
Напомним
В Белом доме сообщили об объединении помощи Украине и Израилю: передадут более 2 млрд долларов.