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Министр финансов Германии: поддержка США для Украины "незаменима"

Министр финансов Германии: поддержка США для Украины "незаменима"

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны США, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

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"Незаменимо, чтобы Соединенные Штаты также продолжали участвовать в удовлетворении финансовых потребностей Украины", - сказал Линднер в Люксембурге.

Там министры финансов европейских стран обсудят ситуацию со своей американской коллегой Джанет Йеллен.

Линднер сказал, что фонды США являются важным структурным элементом наряду с европейскими обязательствами. Украину нужно продолжать поддерживать, указал он.

Йеллен расскажет о внутриполитических дебатах в США.

Напомним

В Белом доме сообщили об объединении помощи Украине и Израилю: передадут более 2 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Германия, помощь
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