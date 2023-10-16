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россия пытается сформировать в Украине новую агентурную сеть - Данилов

россия пытается сформировать в Украине новую агентурную сеть - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 16 октября. УНН. фсб россии предпринимает активные попытки сформировать в Украине новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

“Стоит напомнить. Единственный шанс россии одолеть Украину — внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем кремль успешно занимался последние десятилетия — делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю. Благодаря активной деятельности украинских силовых структур, в последние годы была проведена самая масштабная чистка российской агентуры”, — написал Данилов.

Он заметил, что россия и в дальнейшем будет пытаться на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых.

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Цитата

“Сейчас по всем признакам фсб рф предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации”, — сообщил Данилов.

Добавим

По его словам, признаками подобной деятельности является резкая активизация различных “экспертов”, “актеров-разведчиков” и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки.

“Именно они в этот момент вопят о „провале“ контрнаступления, намекают на необходимости пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о „конфликтах“ среди военно-политического руководства, призывают принять „хороших русских“ и в конце концов намекают, что с россией необходимо договариваться”, — рассказал Данилов.

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Данилов отметил, что украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и пресекая их.

"В свою очередь украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности", — добавил Данилов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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