Зеленский встретился со спецпредставителем США: обсудили обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Во время встречи были затронуты вопросы обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и защита энергетической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Сообщается, что Зеленский провел встречу с Прицкер, которая находится в нашей стране с визитом.

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“Ваш визит является сигналом крепкой поддержки. Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помощи Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры”, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно проинформированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

“Был затронут вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году”, — отмечается в сообщении.

Глава государства отдельно затронул тему восстановления Украины.

“Восстановление Украины, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, является приоритетом, поскольку позволяет обеспечивать необходимые условия для борьбы и победы нашего государства”, — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что проекты по восстановлению нуждаются в частных инвестициях. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д.

“Особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы. Это особенно актуально накануне зимнего периода, когда агрессор ожидаемо усилит атаки на объекты энергетической инфраструктуры”, — акцентировал Зеленский.

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Глава государства отметил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

Кроме того, был отдельно затронут вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.