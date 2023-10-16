В Словакии лидеры трех партий подписали коалиционное соглашение по формированию правительства: какие последствия это может иметь для Украины

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Словакии в старом здании Нацсовета лидеры партий “SMER”, “HLAS” и SNS подписали коалиционное соглашение о формировании нового правительства. Таким образом Роберт Фицо, Андрей Данко и Петер Пеллегрини договорились о действующей коалиции, перераспределили должности в правительстве, и подтвердили оборонно-политическую ориентацию страны на НАТО и Европейский Союз. В то же время вероятность, что следующее правительство Словакии возглавит бывший премьер-министр Роберт Фицо, который хочет прекратить словацкую военную поддержку Украины, возросла. Об этом сообщают словацкие издания, передает УНН.

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“Благодарю вас от имени SMER, Социал-демократии, за взаимное доверие и выполнение этого соглашения, которое необходимо для формирования правительства Словацкой Республики и для создания органов парламента Словакии республика”, — поблагодарил своих партнеров по коалиции лидер SMER-SSD Роберт Фицо.

Детали

Практически нет сомнений, что новое правительство возглавит Роберт Фицо.

Смена власти в Словакии усиливает беспокойство в Украине тем, что военная и финансовая поддержка от европейцев может медленно ослабевать.

По данным издания aktuality.sk, после подписания контракта председатель “Smer” Роберт Фицо планирует донести президенту Зузани Чапутовой имена новых министров, но сначала их должны утвердить внутренние органы партии. Это должно произойти в ближайшие дни.

Фицо также добавил, что после подписания соглашения, хотел бы провести первое заседание с участием новых депутатов, чтобы утвердить руководство парламента. Планируют это сделать уже на следующей неделе. Спешка обусловлена тем, что правительство необходимо сформировать до начала саммита Европейского совета, который состоится 27 октября, и на котором Словакия хочет присутствовать.

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Распределение “портфелей”

По словам Данека, состав нового правительства уже согласован на 80 процентов.

Сегодня Фицо, в интервью словацким изданиям подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о перераспределении ведомств между партиями коалиции. Согласно заявленным в СМИ данным:

Словацкая национальная партия получит министерство окружающей среды, культуры и новое министерство спорта и туризма.

Фицо и партия заберут должность премьер-министра, и расставят своих людей в министерствах обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства.

Партия “Гласа” возглавит Министерство внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения и займет должность вице-премьер-министра по вопросам европейских фондов и плана восстановления.

Партнеры по коалиции уже договорились о перераспределении должностей в парламенте. По информации журналистов aktuality.sk, главой Национального совета должен стать Петер Пеллегрини. Вице-президентские кресла займут все три партии, и традиционно одну — представитель оппозиции.

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Кроме перераспределения ведомств, в коалиционном соглашении лидеры партий обязались гарантировать членство Словакии в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Тамошние СМИ отмечают парадоксальность заявления об этом курсе, ведь и Фицо, и Данко были решительными критиками политики обеих организаций еще накануне выборов.

Напомним

Во время последних парламентских выборов в Словакии победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Роберта Фицо, набрав почти 23% голосов. Во время предвыборной кампании Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, и сделать все возможное для начала мирных переговоров, назвав это одной из приоритетных задач нового правительства.

Роберт Фицо также заявил, что не изменит свою риторику в отношении Украины и скорее “заплатит цену” за исключение из группы ЕС, к которой принадлежит его партия.