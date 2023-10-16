Генсек НАТО рассказал Орбану о важности поддержки Украины

КИЕВ. 16 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о важности поддержки Украины, передает УНН.

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«Общался с Виктором Орбаном о ситуации в Украине и важности нашей поддержки. Во время усиления нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать крепко стоять вместе в НАТО», - написал Столтенберг в Х (Twitter).

Столтенберг также отметил, что они рассмотрели вопрос о будущем членстве Швеции в Альянсе.

Дополнение

На четвертом заседании венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам образования государственный секретарь МИД Венгрии Левент Мадьяр признал, что Венгрия блокировала вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопроса закарпатских венгров.



Bloomberg сообщал, что Венгрия предложила разделить пакет ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины. Обосновав беспокойство тем, что экономическая поддержка Киева может быть менее интенсивной на фоне того, что США выделили свежие деньги для страны в рамках временного пакета расходов.