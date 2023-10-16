Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США источники финансирования восстановления Украины

КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился и обсудил со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, в частности источники финансирования восстановления Украины и точки роста ВВП, передает УНН.

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«Содержательная встреча со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Сосредоточили внимание на точках роста ВВП: переработка в агросекторе, энергетика, ВПК, строительная отрасль, IT, машиностроение», - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, акцент также на разминировании и совместных программах поддержки бизнеса.

«Проговорили источники финансирования восстановления. Агрессор должен заплатить за нанесенный ущерб. Коснулись вопроса использования замороженных российских активов. Благодарны США за весомую финансовую поддержку», - сообщил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что украинский экспорт — ключевая составляющая роста экономики.

«Работаем над расширением экспортных возможностей и функционированием Черноморского зернового коридора. В этом контексте важна эффективная система страхования военных рисков. Координируем работу совместно с американскими партнерами», - написал Шмыгаль.

Кроме того, он пригласил американские компании развивать свой бизнес в Украине.

«Создаем благоприятные условия для иностранного бизнеса: внедряем реформы, инвестиционное сопровождение, индустриальные парки, проекты ГЧП и концессии. Есть успешные кейсы в энергетическом сотрудничестве между «Энергоатомом» и Westinghouse. Пригласил американские компании развивать свой бизнес в Украине», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Во время встречи были затронуты вопросы обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и защиты энергетической инфраструктуры.