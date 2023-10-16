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Эквадор избрал Президентом молодого бизнесмена из династии мультимиллиардеров

Эквадор избрал Президентом молодого бизнесмена из династии мультимиллиардеров

КИЕВ. 16 октября. УНН. Молодой бизнесмен из династии мультимиллиардеров Даниэль Нобоа стал Президентом Эквадора в воскресенье, 15 октября. Он будет править только 17 месяцев, и пообещал за это время разобраться с наркомафией, и поднять экономику страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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“Завтра мы начинаем работать для этого нового Эквадора, мы начинаем работать над восстановлением страны, которая серьезно пострадала от насилия, коррупции и ненависти. С завтрашнего дня надежда заработает. С завтрашнего дня Даниэль Нобоа начинает работать вашим новым президентом”, — пообещал в своей речи новоизбранный Президент.

Детали

В своей победной речи 35-летний Даниэль Нобоа в частности пообещал восстановить экономику страны.

По мнению аналитиков наследник многомиллионного бизнеса Нобоа столкнется со значительными трудностями на посту Президента. Ведь он будет пытаться реализовать свои обещания в достаточно сжатые сроки — 17-месяцев.

Кроме того, Нобоа столкнется со значительным вызовом исправления экономики, которая испытала трудности после пандемии коронавируса, побудившая тысячи эквадорцев к миграции, а также резкого роста преступности, включая рост убийств, ограблений и тюремных бунтов.

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Нобоа заявил, что будет бороться с преступностью с помощью нового разведывательного подразделения, тактического оружия для сил безопасности, тюремных кораблей для размещения самых опасных заключенных страны и усиленного присутствия в портах и аэропортах, горячих точках для контрабанды наркотиков.

Рост насилия, за которое уходящее в отставку правительство обвиняет наркогруппировки, достиг апогея во время кампании с убийством антикоррупционного кандидата Фернандо Вильявисенсио. Политика застрелили в августе.

По словам JPMorgan, Нобоа нужно будет обеспечить некоторые быстрые достижения безопасности в течение первых 90 дней пребывания в должности, чтобы успокоить социальное и политическое давление.

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В то же время у Нобоа уже есть первые экономические успехи. Облигации Эквадора выросли во время голосования, поскольку его деловой опыт стимулировал инвесторов, которые заметили падение долга страны в долларах в этом году примерно на 17%.

“В целом инвесторы, скорее всего, успокоятся результатами выборов, поскольку участники рынка воспринимали г-на Нобоа как кандидата, более ориентированного на бизнес, по сравнению с его конкурентом, ориентированным на государство”, — пишут аналитики Goldman Sachs в понедельничной записке.

После пандемии Эквадор неоднократно обращался к многостороннему финансированию.

Нобоа пообещал привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для молодежи, и также заявил, что сбалансирует выполнение внешних долговых обязательств с потребностями населения.

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Дополнительно

Нобоа, самый молодой президент Эквадора в новейшей истории.

Он набрал более 52% голосов, в то время как его левая соперница Луиза Гонсалес набрала около 48%, при этом подсчитано более 90% избирательных урн.

Победа Нобоа осуществила давние семейные амбиции — он вырос, сопровождая своего отца бананового барона Альваро во время многочисленных неудачных попыток последнего стать президентом. И вот наконец — сын получил кресло правителя Эквадора.

Тридцатипятилетний Нобоа, выпускник Гарварда, который неожиданно прошел во второй тур досрочных выборов, пообещал улучшить экономику и создать рабочие места для молодых людей, а также разместить опасных преступников на кораблях-тюрьмах. Чем завоевал немалую благосклонность среди молодежи.

Нобоа должен вступить в должность в декабре и завершить срок полномочий нынешней администрации до мая 2025 года.

В его администрации заявили, что на следующей неделе Набоа объявит об избрании своего кабинета, что, вероятно, сигнализирует о наличии у него экономической стратегии.

Источник: УНН
Теги: выборы, преступность, наркоторговля, Президент, результаты, Эквадор
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