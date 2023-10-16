КИЕВ. 16 октября. УНН. В оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф. Об этом сообщил назначенный россией так называемый “губернатор” Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев, передает УНН.

Цитата

“В районе Казачьей бухты, а также мыса Херсонес ориентировочно с 19.00 до 19.30 военные будут проводить тренировки расчетов ППДО”, — написал Развожаев.

Дополнение

2 октября в оккупированном Севастополе анонсировали тренировку по “гражданской обороне”.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские захватчики усиливают оборону временно оккупированного Крыма — ЦНС