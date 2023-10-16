"Это будет долгая война", — министр обороны Израиля Галлант

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что война с Сектором Газа будет долгая, и Израиль непременно победит. Об этом он сказал Госсекретарю США Энтони Блинкену во время его визита в Израиль. О ходе их встречи информирует Reuters, передает УНН.

Цитата

“Мы всегда знали, что Соединенные Штаты являются великим союзником. Но сегодня люди в Израиле и во всем мире видят это собственными глазами. Вы здесь второй раз за эту неделю. Высокопоставленные чиновники Америки здесь каждый день и американский флаг плавает на борту в Средиземном море, и мы знаем, что это значит. Так что позвольте мне сказать вам, господин министр, это будет долгая война. Цена будет высокой. Но мы победим — для Израиля, за еврейский народ и за ценности, в которые верят обе страны”, — заявил Йоав Галлант.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Израиль, чтобы обсудить “путь вперед” после нескольких дней челночной дипломатии между арабскими государствами, которые, по его словам, разделяют решимость США завершить конфликт Израиля с палестинской боевой группировкой ХАМАС.

В Тель-Авиве Блинкен встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и предложил Вашингтону продолжать поддержку “права Израиля... защищать себя и защищать свой народ”.

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Напомним

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС, контролирующий Сектор Гази, после того, как его боевики штурмовали израильские города восемь дней назад, расстреливая мужчин, женщин и детей и захватывая заложников во время худшего нападения на гражданское население в истории страны.

Главный американский дипломат приезжал в Израиль ещё в четверг. А после также посетил Катар, Иорданию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет, где пообщался с их лидерами, чтобы предотвратить нападение других государственных или негосударственных образований на Израиль.