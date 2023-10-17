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Ермак и глава МИД Мальты обсудили углубление взаимодействия Украины с Глобальным Югом

Ермак и глава МИД Мальты обсудили углубление взаимодействия Украины с Глобальным Югом

КИЕВ. 17 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по телефону обсудил с министром иностранных дел Республики Мальта Иеном Боргом необходимость создания эффективной платформы для углубления диалога Украины с государствами Глобального Юга. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Руководитель ОП проинформировал министра о текущей ситуации с безопасностью и подготовке Украины к зимнему периоду, в частности о необходимости усиления защиты объектов энергетической инфраструктуры от российских атак.

Также Ермак сообщил о подготовке к проведению в ближайшее время третьей встречи по имплементации украинской Формулы мира и организации Глобального саммита мира, которая состоится на уровне советников по национальной безопасности и дипломатических советников.

Ермак отметил участие главы дипломатического представительства Мальты в регулярных тематических встречах на уровне послов, посвященных отдельным пунктам Формулы.

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Во время разговора он также обсудил с Йеном Боргом важность сотрудничества в контексте расширения круга стран, поддерживающих Формулу мира, путем привлечения государств Глобального Юга.

Цитата

«Мальта как непостоянный член Совета Безопасности ООН сосредотачивается на тех вопросах, которые являются составляющей Формулы мира: безопасности, устойчивости и солидарности. Нам также необходимо разработать эффективную платформу для углубления диалога со странами Глобального Юга, и роль Мальты очень важна для нас», – подчеркнул Ермак.

Дополнение

Стороны договорились продолжить диалог и усилить координацию по затронутым во время разговора вопросам.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины, Андрей Ермак
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