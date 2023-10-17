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Китай ужесточил ограничения на зарубежные поездки для банкиров и госслужащих

Китай ужесточил ограничения на зарубежные поездки для банкиров и госслужащих

КИЕВ. 17 октября. УНН. Китайские государственные служащие и работники связанных с государственными предприятиями сталкиваются с более жесткими ограничениями на частные поездки за границу и проверкой их зарубежных связей. Как пишет Reuters, таким образом Пекин ведет кампанию против иностранного влияния, передает УНН.

Детали

По данным Reuters, ограничения были расширены с 2021 года. Они включают запрет на зарубежные поездки, более строгие ограничения на частоту и продолжительность поездок, обременительные процессы утверждения и обучения конфиденциальности перед отправкой.

Reuters также обнаружил восемь публичных сообщений за последние два года от восьми государственных учреждений, включая национальный пенсионный фонд, которые указывали на ужесточение правил в отношении личных поездок работников за пределы Китая, без детального описания всех изменений.

Цитата

«Эти действия отражают сосредоточенность президента Си Цзиньпина на национальной безопасности на фоне напряженных отношений с Западом», — сообщили Reuters два эксперта.

В последние месяцы Китай поощрял граждан участвовать в антишпионской деятельности и ввел новые законы, которые расширяют определение шпионажа.

«Пекин всё больше испытывает паранойю в отношении угрозы шпионажа со стороны западных стран, и запрет государственным служащим выезжать за границу может быть способом уменьшить возможности для шпионажа со стороны иностранных государств», — сказал Нил Томас, сотрудник Центра анализа Китая в Вашингтоне.

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Источник: УНН
Теги: Китай
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