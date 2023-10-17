Суд запретил Трампу высказываться о прокурорах и свидетелях по делу о нападении на Капитолий

КИЕВ. 17 октября. УНН. Федеральная судья ограничила возможность бывшего президента Дональда Трампа делать публичные заявления в отношении прокуроров, судей или возможных свидетелей, участвующих в уголовном деле о нападении на Капитолий США 6 января 2021 года. В этом деле Трампа обвиняют в попытках отменить свое поражение на выборах 2020 года, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Судья заявила, что не позволит Трампу, который не признал себя виновным по делу, “начать досудебную клеветническую кампанию” против людей, причастных к делу, передает агентство.

Приказ судьи запрещает Трампу и его адвокатам по делу совершать нападки лично на специального прокурора Джека Смита, прокуроров, работающих с ним, и работников суда.

По приказу Трампу также запрещено обсуждать потенциальных свидетелей в той мере, в какой это касается их показаний на суде.

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“Ни одному другому уголовно обвиняемому лицу не было бы разрешено это делать, и я не позволю такого и в этом случае”, — отметила судья.

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