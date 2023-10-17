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Рада не поддержала перенаправление военного НДФЛ в госбюджет

Рада не поддержала перенаправление военного НДФЛ в госбюджет

КИЕВ. 17 октября. УНН. Верховная Рада Украины на своем заседании не поддержала во втором чтении законопроект №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет, сообщает УНН.

Цитата

«Парламент НЕ одобрил ко второму чтению законопроект №10037 по военному НДФЛ и акцизу. ЗА - только 223 голоса», - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект отправили на повторное второе чтение.

Напомним

20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ в госбюджет.

6 октября Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял изменения в законопроект. Осталась норма, что у местных бюджетов забирают 100% военного НДФЛ, но меняется пропорция, как используются эти деньги уже в рамках общего бюджета.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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