Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,33 -0,0391  EUR: 38,28 0,0024 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис"
В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8010

Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц

Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц

КИЕВ. 17 октября. УНН. Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

«Парламент поддержал №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). За - 276», - написал Железняк в Telegram.

По его словам, главной новацией в документе является то, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.

Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, отметил Железняк.

«Редакция утвержденная ко второму чтению соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года», - отметил Железняк.

По его словам, это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним

21 сентября Верховная Рада на своем заседании приняла за основу законопроект, который вводит пожизненный финмониторинг политически значимых лиц.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.