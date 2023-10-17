Премьер Венгрии Орбан встретился с путиным в Пекине

КИЕВ. 17 октября. УНН. российский диктатор владимир путин провел в Пекине встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Обсудили сотрудничество в сфере газа, нефти и ядерной энергетики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские и венгерские СМИ.

Детали

Лидеры двух стран обсудили венгерско-российское сотрудничество в области транспортировки газа и нефти и ядерной энергетики. На встрече Виктор Орбан отметил важность мира.

Он сказал, что для всего континента, в том числе и для Венгрии, очень важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились.

В свою очередь путин заявил, что рф якобы развивает отношения со многими странами Европы, включая Венгрию, «несмотря на геополитические ограничения».

путин предложил Орбану обсудить ситуацию в мире и в Европе, хотя позиции рф и Венгрии «не всегда совпадают».

Кроме того, российский диктатор заявил, что отношения рф и Венгрии "сохранятся и будут развиваться". А премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт «никогда не хотел конфронтировать с россией, наоборот, целью Венгрии было развивать и расширять отношения, и это ей удалось».

Напомним

президент рф владимир путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября.