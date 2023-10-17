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Зеленский не посылал официальный запрос относительно визита в Израиль: посол Украины опроверг слухи

Зеленский не посылал официальный запрос относительно визита в Израиль: посол Украины опроверг слухи

КИЕВ. 17 октября. УНН. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии одной из израильских радиостанций опроверг информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский получил отказ в визите в страну после официального обращения, пишет УНН.

Цитата

«Речь шла вчера об официальном обращении. Я подтверждаю, что не было ни одного официального обращения»,- отметил Евгений Корнийчук и добавил: «Спекуляции, на мой взгляд, играют в пользу разве что России, потому что для ушей российского руководства, наверное, это звучит прекрасно, что Зеленскому не согласовали его приезд в Израиль. Но это не соответствует действительности».

Детали

Украина сейчас воюет с террористическим государством, поэтому возможности передвижения Президента в этой ситуации достаточно ограничены. С точки зрения безопасности информация о визите Президента должна появляться, только когда он непосредственно появился на территории другого государства. Вероятно во время очередного турне с визитами в страны союзников у Зеленского появится возможность посетить Израиль и Евгений Корнийчук уверен, что никаких возражений со стороны властей Израиля не будет.

Ранее

Ynet писало, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе хотел приехать вместе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в Израиль. Но в Израиле ему ответили, что визит "не ко времени".

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Источник: УНН
Теги: Израиль, Владимир Зеленский
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