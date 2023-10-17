Комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных атак рф: Шмыгаль о безопасности энергообъектов

КИЕВ. 17 октября. УНН. Комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Будет непросто, но Украина выдержит. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Украина вошла в осенне-зимний период. Главная наша задача – обеспечить людей светом и теплом, защитить энергетическую инфраструктуру и продолжить восстановление. Потому что это условия для жизни здесь и сейчас. Это залог нашей устойчивости», - сообщил Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что завершаются плановые ремонты, чтобы задействовать максимальные мощности в течение этой зимы.

«Уже добавили в энергосистему 1,5 ГВт и увеличиваем эту цифру до 1,7 ГВт, как и планировалось. Имеем почти 15,8 млрд кубов газа. По данным НАК «Нафтогаз», есть все шансы пройти зиму за счет газа собственной, украинской добычи», - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что развернуто более 13 тыс. пунктов несокрушимости. Скоро все смогут найти ближайший к себе пункт через интерактивную карту в «Дії».

«Безопасность энергообъектов. Комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак. Будет непросто, но Украина выдержит», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Украина ожидает, что рф попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но в больших масштабах.