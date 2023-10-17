ATACMS себе показали: Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS, передает УНН.

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"...наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко. ATACMS себя показали", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Ранее

Как сообщила The Wall Street Journal, во вторник Украина могла впервые использовать ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.