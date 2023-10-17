єВідновлення: сертификаты на приобретение жилья взамен разрушенного рф начнут действовать со следующего месяца – Шмыгаль

КИЕВ. 17 октября. УНН. В “Дія” продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новый дом вместо уничтоженного армией рф. С ноября эти сертификаты можно будет использовать. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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“Всего на жилищные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн. В программе еВідновлення предусмотрено три компонента. Из них два — на стадии активной реализации”, — сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, на возмещение за поврежденное имущество подано более 50 тыс. заявок. Больше всего на Харьковщине, Киевщине и Николаевщине. Там, где была вражеская оккупация или интенсивные обстрелы. В виде компенсации люди уже получили 1,5 млрд грн.

“4,3 тысячи заявок уже поступило по разрушенному жилью. В Дії продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. С ноября эти сертификаты уже можно будет использовать”, — отметил Шмыгаль.

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Шмыгаль сообщил, что третий компонент является Восстановление — это возмещение тем, кто сделал ремонты за свой счет.

“Верховная Рада приняла соответствующий закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года”, — сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер прокомментировал программу єОселя.

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“Льготные ипотечные кредиты получили почти 4 тыс. украинских семей на сумму 5,7 млрд грн. Преимущественно это военные, педагоги и медики”, — добавил Шмыгаль.