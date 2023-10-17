Для окупантов больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины – Подоляк о получении ATACMS

КИЕВ. 17 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о том, как предоставленные западными партнерами дальнобойные ракеты ATACMS, повлияют на дальнейший ход войны. Соответствующее заявление он сделал в своем телеграмм-канале, передает УНН.

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“Новая глава этой войны (не)официально начата. Сколько ни записывай в „Конституцию россии“ оккупированные территории, чтобы „сохранить наследство“ под риском дворцовых переворотов, в конце концов москве придется признать условия на земле, которые сложились. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах... международно признанных границ Украины. А значит: никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже пошли в обратном направлении”, — написал Подоляк.

Детали

Советник руководителя Офиса Президента также иронизировал, что нефтяные мощности россии все еще имеют вес на мировой арене, однако это не спасет ее от неизбежного конца:

“Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным”, — подытожил Михаил Подоляк свой прогноз.

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Напомним

Утром 17 октября, по сети пронеслась информация, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.

А уже вечером, в своем традиционном видеообращении к украинцам применение дальнобойных ракет украинскими военными подтвердил Президент Владимир Зеленский.