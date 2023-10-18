Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,45 0,1210  EUR: 38,55 0,2697 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис"
В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6210

Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР

КИЕВ. 18 октября. УНН. Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с Президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщили в офисе главы украинского государства, передает УНН.

Цитата

«Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Детали

Зеленский пригласил Южноафриканскую республику к участию во втором саммите гуманитарной продовольственной программы GrainFromUkraine.

«Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу Мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по Формуле.

Не менее важно и то, что взаимоотношения ощутимо наращиваются, прежде всего на самом высоком уровне», — добавил президент Украины.

Также чиновники обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможность эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ATACMS себя показали: Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет

Источник: УНН
Теги: ЮАР, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.