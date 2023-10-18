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"Российский террор должен проиграть": Зеленский отреагировал на удар рф по Запорожью

"Российский террор должен проиграть": Зеленский отреагировал на удар рф по Запорожью
Источник: Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный удар российских войск по Запорожью, в результате которого есть погибшие и раненые, пишет УНН.

Цитата

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушено 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора", - написал Зеленский в соцсетях.

"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Как отметили в полиции, сегодня ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью, тип ракет устанавливается. Одна из них попала в многоэтажный дом. В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы, отметили в полиции.

По данным секретаря горсовета, погибших - двое, пострадавших - четверо.

Под завалами могут находиться еще трое жителей дома, сообщили в полиции.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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