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Послы G7 приветствуют принятие ВР законопроекта об усилении финмониторинга политически значимых лиц

Послы G7 приветствуют принятие ВР законопроекта об усилении финмониторинга политически значимых лиц

КИЕВ. 18 октября. УНН. Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц, передает УНН со ссылкой на Х (Twitter).

Цитата

«Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о политических деятелях. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, G7
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