Новости: Политика
18 октября 2023, 09:30 • Анна Мурашко • 6810
Послы G7 приветствуют принятие ВР законопроекта об усилении финмониторинга политически значимых лиц
КИЕВ. 18 октября. УНН. Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц, передает УНН со ссылкой на Х (Twitter).
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«Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о политических деятелях. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины», - говорится в сообщении.
Дополнение
Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.
Источник: УНН
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