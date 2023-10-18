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Бюджет-2024: парламент провел первое голосование

Бюджет-2024: парламент провел первое голосование

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада сегодня проголосовала за основу за выводы и предложения народных депутатов к проекту Государственного бюджета на 2024 год, но это еще не завершенное первое чтение. Об этом сообщил в среду народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Парламент проголосовал за основу за выводы и предложения народных депутатов к Бюджету на 2024 год. За - 254. Далее - рассмотрение 1600+ правок и затем голосование в целом по выводам комитета. Ставить будут сейчас около 400 правок, и такое голосование будет завтра. И когда выводы будут приняты в целом, то это называется первое чтение по Бюджету. Вот так запутанно", - написал Железняк в Telegram.

Напомним

В Раде 20 сентября представили Бюджет на следующий год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Бюджет-2024
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