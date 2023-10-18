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В Пентагоне сообщили, что Украина ответственно использует кассетные боеприпасы, которые предоставили США

В Пентагоне сообщили, что Украина ответственно использует кассетные боеприпасы, которые предоставили США

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинцы ответственно используют кассетные боеприпасы, которые США передали Вооруженным силам Украины. Об этом сказала во время брифинга 17 октября заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает УНН.

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«Украинцы используют кассетные боеприпасы на поле боя ответственно, они отслеживают локации снарядов. Они делают это для собственной безопасности. Когда они будут освобождать, возвращать свою территорию, это нужно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения от кассетных боеприпасов, которые не сработали», – сказала Сабрина Сингх во время брифинга.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, Пентагон
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