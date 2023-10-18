Танки Leopard приняли на вооружение для ВСУ - Минобороны

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство обороны Украины сообщило в среду, что приняло на вооружение три модификации танков Leopard, передает УНН.

Цитата

"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники – танки «Leopard» 2А6, «Leopard» 2А5 и «Leopard» 1А5. Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров", - говорится в сообщении.

Детали

В Минобороны указали, что эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. "Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - отметили в Минобороны.

Дополнение

"Танки «Leopard» модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей", - рассказали в оборонном ведомстве.