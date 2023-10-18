Украина и Румыния провели совместное заседание правительств: есть новые договоренности, в том числе о боеприпасах

КИЕВ. 18 октября. УНН. Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«В Киеве совместно с румынской делегацией во главе с Премьер-министром Марчелом Чолаку провели совместное заседание правительств», - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Детали

Он отметил, что по его итогам заключили семь документов:

Совместное заявление. В нем зафиксировали рамочные результаты нашей встречи.

Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Именно там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.

автодорожного пограничного через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Именно там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска. Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства. Планируем комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения.

продукции украинского производства. Планируем комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения. Межправительственный имплементационный протокол к соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

лиц. Это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией. Декларацию о намерениях между украинским Минздравом и Министерством здравоохранения Румынии. Речь идет о противодействии вызовам войны и горизонтальном сотрудничестве между учреждениями здравоохранения .

. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии. Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов.

между профильными службами Украины и Румынии. Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличение производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Дополнение

Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина и Румыния планируют провести совместное заседание правительственных чиновников.