Бюджет-2024: парламент завершил подготовку к первому чтению

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада рассмотрела все правки к предложениям в проект Государственного бюджета на 2024 год, голосование законопроекта в первом чтении ожидается завтра, сообщил в среду народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Все правки к предложениям по Бюджету 2024 рассмотрены. Без каких-либо изменений. Это заняло всего 4 часа 4 минуты. Тоже Пидласа, но свой предыдущий рекорд не побила. Завтра голосование в первом чтении", - написал Железняк в Telegram.

Напомним

18 октября Верховная Рада проголосовала за основу за выводы и предложения народных депутатов к проекту Государственного бюджета на 2024 год, но это еще не завершенное первое чтение - после рассмотрения 1600+ правок должно быть голосование в целом по выводам комитета, и когда выводы будут приняты в целом, то это называется первое чтение по Бюджету.