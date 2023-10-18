Украина и Румыния договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции

КИЕВ. 18 октября. УНН. По итогам заседания правительства Украины и Румынии было подписано Совместное заявление об углублении сотрудничества в разных сферах. В частности, договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции посредством полноценного использования путей солидарности ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«Сегодня по итогам заседания Правительства Украины и Правительства Румынии в Киеве подписали Совместное заявление об углублении сотрудничества в разных сферах», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, было согласовано улучшить работу пунктов пропуска через украинско-румынскую границу.

«Договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС. Сельское хозяйство. Кроме развития путей солидарности для украинского продовольствия это еще и потенциал реализации проектов в сфере хранения зерна», - рассказал Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина хочет развивать экспортно-импортные возможности с европейским энергетическим пространством.

"И здесь, в частности, заинтересованы в восстановлении межгосударственной воздушной линии между Южноукраинской АЭС и румынской подстанцией Исакча", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также сообщил, что Украина отметила возможность расширить взаимодействие в сфере энергетики, транспорта и цифровизации через статус Украины как ассоциированного государства-участника инициативы «Трех морей».

«Уже в ближайшем будущем продемонстрируем новые результаты нашего сотрудничества. И каждый такой результат будет вкладом в лучшее будущее украинского и румынского народов, в мир и безопасность Европы и мира», – сказал Шмыгаль.

Дополнение

Украина и Румыния провели совместное заседание правительств: есть новые договоренности, в том числе боеприпасы.