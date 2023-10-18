Зеленский поговорил с Макроном: сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления ПВО

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном - сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины, передает УНН.

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"Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции. Мы с Президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины", - сообщил Зеленский в Telegram.

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Кроме того лидеры "обсудили черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира".

"В отношении Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема", - резюмировал Зеленский.