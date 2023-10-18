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Зеленский встретился с премьером Румынии: говорили о развитии новых логистических путей транзита украинского зерна

Зеленский встретился с премьером Румынии: говорили о развитии новых логистических путей транзита украинского зерна

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку - говорили об оборонной поддержке, продовольственной безопасности и развитии новых логистических путей транзита украинского зерна, передает УНН.

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"Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Румынии и вопросы продовольственной безопасности, а именно – важность развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции по территории Румынии", - сообщил Зеленский в Telegram.

Он поблагодарил Румынию за поддержку Украины, украинского народа и за те пакеты военной помощи, которые усилили нас на поле боя.

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Дополнение

Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

По итогам заседания правительства Украины и Румынии было подписано Совместное заявление по углублению сотрудничества в различных областях. В частности, договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния
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