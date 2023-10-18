В Украине будет 5G: Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с Латвией

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство цифровой трансформации работает над запуском 5G в Украине. Для внедрения полноценной работы скоростной связи министерство подписало меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

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“Договорились о совместной работе над внедрением 5G в Украине, поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного интернета. ... Спасибо Министру транспорта Латвийской Республики Каспарсу Бришкенсу. Впереди много совместной работы”, — написал в своем телеграмм канале Михаил Федоров.

Детали

Глава Минцифры отметил, что Латвия — это страна, которая одна из первых в Европе запустила общедоступный 5G. Поэтому не зря именно латвийцы будут помогать Украине во внедрении скоростного интернета.

По мнению Федорова, Украина нуждается в большем количестве инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и обеспечивать украинцев качественной связью и интернетом.

Сотрудничество с Латвией должно способствовать быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и имеет целью помочь построить технологическую телеком-инфраструктуру.

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Напомним

Ранее УНН писал о том, что украинские мобильные операторы до сих пор не готовы к блэкаутам. Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК)