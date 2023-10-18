Буданов вероятно на прошлой неделе посетил США с секретным визитом

КИЕВ. 18 октября. УНН. Начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов на прошлой неделе находился в Вашингтоне с секретным визитом. Об этом сообщил политтехнолог Джейсон Джей Смарт в Х, передает УНН.

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"На прошлой неделе начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом", - написал Смарт.

По его словам, визит Буданова совпал с приездом представителя США по реконструкции Пенни Притцкер в Киев, который также совпал с передачей ATACMS.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.