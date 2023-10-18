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Премьер Румынии анонсировал визиты других министров своего правительства в Киев

Премьер Румынии анонсировал визиты других министров своего правительства в Киев

КИЕВ. 18 октября. УНН. В ближайшее время другие министры румынского правительства приедут в Киев, чтобы подписать другие двусторонние документы, которые будут усиливать сотрудничество между Украиной и Румынией. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время совместного брифинга в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.

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«Румыния в дальнейшем будет поддерживать Украину политически и практически до окончательной победы и полного восстановления территориальной целостности. В то же время Румыния будет рядом с Украиной в процессе ее восстановления, а также европейской и евроатлантической интеграции», - сказал Чолаку.

Он отметил, что таким образом Румыния поддерживает демократическую, суверенную Украину.

«Более того в ближайшее время другие министры румынского правительства приедут в Киев, чтобы подписать другие двусторонние документы, которые будут усиливать наше сотрудничество», - рассказал Чолаку.

Дополнение

Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

По итогам заседания правительства Украины и Румынии было подписано Совместное заявление по углублению сотрудничества в различных областях. В частности, договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния
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