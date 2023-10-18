Омбудсмен резко отреагировал на российские репрессии адвокатов во временно оккупированном Крыму
КИЕВ. 18 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал рф прекратить оказывать репрессии против независимых адвокатов в временно оккупированном Крыму после того, как арестованного адвоката, который защищает украинских пленных и политзаключенных захотели лишить лицензии. Об этом омбудсмен написал в своем telegram-канале, сообщает УНН.
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“Систематические притеснения россией независимых защитников во временно оккупированном Крыму противоречат “Основным положениям о роли адвокатов”, принятым VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений, которые гарантируют адвокатам “возможность осуществлять их профессиональные обязанности’без запугивания и препятствий”. Такие действия рф лишают украинских граждан, которые подвергаются политически мотивированным преследованиям, права на получение эффективной правовой помощи. .... Требую прекратить преследование независимых адвокатов на территории временно оккупированного Крыма и не препятствовать их профессиональной деятельности в защите прав граждан Украины“,– написал Дмитрий Лубинец.
Детали
13 октября во временно оккупированном Крыму на 14 суток арестовали адвоката Алексея Ладина, который много раз защищал крымских татар, проукраинских активистов и украинских военнопленных.
Теперь российские оккупационные власти в Крыму хотят лишить его адвокатской лицензии.
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Сейчас Ладина держат в спецприемнике для административно арестованных и обвиняют в якобы “дискредитации российской армии” из-за сообщения в соцсети.
Свою вину адвокат не признает и считает, что его преследуют за профессиональную деятельность. Ведь за 14 суток ареста Алексей Ладин пропустит несколько важных судебных заседаний по делам украинских граждан.