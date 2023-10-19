Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территорий Украины

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Минэкономики планируют, что искусственный интеллект поможет в гуманитарном разминировании территории Украины. Ведомство уже сформировало целостную стратегию информационного менеджмента гуманитарного разминирования территории Украины, которая базируется на data-ориентированном подходе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает УНН.

Детали

Отмечается, что помогать воплотить задуманное будет американская технологическая компания Palantir, которая специализируется на аналитике больших данных.

Демоверсию уникального проекта команда Министерства экономики представила на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая состоялась в Загребе 11-12 октября 2023 года.

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«Благодаря искусственному интеллекту мы будем анализировать big data, чтобы принимать качественные решения, расставлять приоритеты, точно понимать потребности и то, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли. В частности, система сможет проанализировать данные о потенциально заминированных территориях, совместить их с данными из дополнительных источников, например, по объектам социальной или критической инфраструктуры и сформировать варианты более приоритетных путей разминирования», - рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, внедрение информационной системы позволит оперативно анализировать решения и действия в сфере гуманитарного разминирования, корректировать их, совершенствовать подходы к очистке украинских земель, улучшать и ускорять процессы.

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Сформированный Минэкономики стратегический подход к информационному менеджменту позволит качественнее определять приоритеты в разминировании земель, привлечь экспертную среду, работающую в сфере инноваций, к гуманитарному разминированию. Наличие аналитического дашборда и интерактивного помощника, который в реальном времени генерирует данные для принятия управленческих решений, поможет всем причастным к разминированию структурам работать в этой сфере более эффективно.