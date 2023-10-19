Поддержка Израиля Западом подрывает приверженность к Украине стран глобального Юга - СМИ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Поддержка Израиля Западом по Сектору Газа подорвала усилия, направленные на взаимопонимание с ведущими развивающимися странами по осуждению войны РФ против Украины. Об этом говорится в материале Financial Times, которое ссылается на западных неназванных чиновников и дипломатов, пишет УНН.

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Как отмечает издание, реакция на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и на обещание Израиля нанести ответный удар по Газе свела на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы выставить рф изгоем за нарушение международного права, а также спровоцировала обвинения в лицемерии в адрес США и ЕС.

В первые дни после нападения ХАМАС некоторые западные дипломаты были обеспокоены тем, что США дают карт-бланш Израилю атаковать Газу полной силой.

После вторжения России в Украину в 2022 году это разрушило усилия по достижению консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка - о необходимости поддержания глобального порядка, основанного на правилах, заявили более десятка западных чиновников.

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«Мы определённо проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга в отношении Украины, была потеряна … Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не будут слушать», - сказал один из высокопоставленных дипломатов G7.

Некоторые американские дипломаты непублично выражают обеспокоенность тем, что администрация президента США Джо Байдена не признала, что ее широкая поддержка Израиля может оттолкнуть значительную часть Глобального Юга.

В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую насилие против гражданского населения в конфликте, не упоминая конкретно о ХАМАС.

Предложенная Россией резолюция получила поддержку только четырех стран – Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мозамбика и Габона. Но западные дипломаты опасаются, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. США, Великобритания или Франция могут наложить на нее вето, что принесет Москве пропагандистскую победу.

Один из западных министров иностранных дел отметил, что Россия заинтересована в продолжении израильско-палестинского конфликта из-за его отвлекающей роли и "использования для изменения глобального нарратива".

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