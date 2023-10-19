Байден планирует направить $60 млрд на помощь Украине - СМИ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Джо Байден намерен поставить на голосование в Конгрессе долгосрочный пакет помощи для Украины размером 60 млрд долларов. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

По информации, конгрессмены получили первую расширенную информацию о новом пакете финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, предоставит Конгрессу на этой неделе.

Хотя он еще окончательно не сформирован, вероятно, для помощи президент США потребует выделения 60 млрд долларов, подтвердили три источника, знакомые с запросом.

Другая часть запроса будет содержать примерно 40 млрд долларов, которые планируют потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики.

Общий запрос на дополнительное финансирование составит около 100 млрд долларов. Об этом сообщили четыре источника, которые непосредственно участвуют в процессе.

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