Нардеп Вениславский передумал вводить наказание для уклонистов, выехавших за границу

КИЕВ. 19 октября. УНН. Уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время войны, не стоит наказывать. Такое мнение в интервью ВВС высказал представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский, передает УНН.

Что предшествовало

Ранее Вениславский, вместе с коллегами по комитету планировал зарегистрировать законопроект, где речь шла бы о том, что те военнообязанные, кто покинул Украину и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

На сегодня, по словам нардепа, он изменил мнение об этом.

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"Когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - заявил Вениславский.

Украине после войны необходимо обеспечивать сохранение нации, и в этом смысле наказание может иметь обратный эффект, отметил представитель комитета парламента по вопросам безопасности.

Впрочем, говорит, до сих пор идут отдельные споры относительно другой связанной темы – по поводу военнообязанных, поступивших в вузы на дневную форму обучения.

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте 40-50 лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование… Это очевидная для меня, как для юриста, форма избежать призыва по мобилизации. Сегодня говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку - мы еще не можем", - пояснил свою точку зрения нардеп.

Ранее УНН рассказывал, что масштабной экстрадиции уклонистов в Украину из-за рубежа не планируется. Это очень непростая процедура, для каждого отдельного случая необходимо открывать уголовное производство, сообщил представитель президента Зеленского в парламенте.