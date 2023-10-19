В судах более сотни исков по возврату активов, которые ранее вывела КПУ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство юстиции Украины занимается волокитой по многочисленным судам, чтобы вернуть недвижимость, которую выводила Коммунистическая партия Украины перед запретом. Согласно сообщению министра юстиции Дениса Малюськи в фейсбуке, на рассмотрении судов каждого региона Украины сейчас находится 123 иска Минюста, передает УНН.

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«Слышали ли вы когда-нибудь о коммунистах-схематозниках?», - так начал свой доклад министр юстиции.

По словам Дениса Малюськи, в 2014 году в КПУ поняли что их партия будет запрещена, а партийные активы - в зоне риска.

«Такие активы они начали активно выводить прям как классические минимизаторы/уклонисты/коррупционеры. По схемам с разной степенью продуманности», - отмечает министр.

Детали

Министр рассказал как действовала схема КПУ. Здесь возможны были разные варианты: зарегистрировать партийную недвижимость на благотворительный фонд, или на общественные организации или родственников. Далее имущество использовали для личного обогащения.

Среди примеров вывода имущества – «подарки» от КПУ Всеукраинскому союзу женщин-тружениц "За будущее детей Украины", Благотворительному фонду "Защита труда", Редакции газеты "Набат", Благотворительному фонду содействия социально незащищенным слоям населения и многим другим.

Миньюст продолжает изучать историю перехода прав собственности КПУ. Согласно сообщению министра, уже есть первый положительный результат: 18 октября Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск к ОО "Межрегиональный фонд содействия трудоустройству" и КПУ, признав недействительным договор дарения.

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