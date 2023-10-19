Ермак по телефону поговорил с советником премьера Британии по вопросам нацбезопасности
КИЕВ. 19 октября. УНН. Руководитель офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку Украины, в частности военную. Об этом Ермак написал в своем телеграмме, передает УНН.
Детали
Во время разговора чиновники обсудили текущую ситуацию на фронте и важность усиления защиты украинской энергетической инфраструктуры накануне зимы.
Также состоялся обмен мнениями по укреплению безопасности в Черном море против российских террористических атак.
Оба политика сосредоточили внимание на вопросе имплементации Украинской формулы мира и подготовке к проведению в ближайшее время третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств.
Также Ермак пригласил Тимоти Барроу лично принять участие в этом мероприятии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак и глава МИД Мальты обсудили углубление взаимодействия Украины с Глобальным Югом