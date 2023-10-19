Украина отказалась от термина "молдавский язык"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Румынская сторона приветствует решение о признании Украиной, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Украины и Румынии по результатам первого заседания правительств двух стран, пишет УНН.

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«По итогам совместного заседания премьер-министры принимают во внимание, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык; основываясь на результативных дискуссиях Президентов Украины и Румынии (г. Бухарест, 10 октября 2023 года), румынская сторона приветствует решение, принятое сегодня Правительством Украины, безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и «молдавским» языками путем имплементации соответствующих практических мер с надлежащим учетом всех правовых аспектов», – говорится в сообщении.

Дополнение

18 октября Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

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