Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,56 0,1109  EUR: 38,61 0,0587 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
46395

Украина отказалась от термина "молдавский язык"

Украина отказалась от термина "молдавский язык"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Румынская сторона приветствует решение о признании Украиной, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Украины и Румынии по результатам первого заседания правительств двух стран, пишет УНН

Цитата

«По итогам совместного заседания премьер-министры принимают во внимание, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык; основываясь на результативных дискуссиях Президентов Украины и Румынии (г. Бухарест, 10 октября 2023 года), румынская сторона приветствует решение, принятое сегодня Правительством Украины, безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и «молдавским» языками путем имплементации соответствующих практических мер с надлежащим учетом всех правовых аспектов», – говорится в сообщении.

Дополнение

18 октября Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Румыния договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, язык
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.