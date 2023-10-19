Рада приняла Бюджет-2024 в первом чтении

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада сегодня на своем заседании поддержала в первом чтении закон о Государственном бюджете на 2024 год, сообщает УНН.

Цитата

"Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов к Бюджету на 2024 год. Это первое чтение Бюджета. За - 285", - написал народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.



Детали

Основные показатели Госбюджета:

Доходы - в сумме 1.746,3 млрд грн;

Расходы - в сумме 3.308,9 млрд грн;

Предельный объем дефицита - в сумме 1.593,6 млрд грн.

По словам Железняка, далее Кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект Бюджета.

Напомним

18 октября Верховная Рада проголосовала за основу за выводы и предложения народных депутатов к проекту Государственного бюджета на 2024 год.