Шольц выступил за поддержку Украины накануне саммита ЕС

КИЕВ. 19 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе, и заявил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Украины зимой, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Мы не сдадимся", - заявил Шольц законодателям в нижней палате парламента за неделю до саммита Европейского Союза, на котором лидеры блока из 27 членов обсудят поддержку Украины.

Напомним

17 октября Европарламент одобрил предложение о новом фонде для Украины (Ukraine Facility) на 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Переговоры со странами-членами могут начаться, как только Совет ЕС выработает общую позицию.