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Шольц выступил за поддержку Украины накануне саммита ЕС

Шольц выступил за поддержку Украины накануне саммита ЕС

Олаф Шольц

КИЕВ. 19 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе, и заявил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Украины зимой, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Мы не сдадимся", - заявил Шольц законодателям в нижней палате парламента за неделю до саммита Европейского Союза, на котором лидеры блока из 27 членов обсудят поддержку Украины.

Напомним

17 октября Европарламент одобрил предложение о новом фонде для Украины (Ukraine Facility) на 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Переговоры со странами-членами могут начаться, как только Совет ЕС выработает общую позицию.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия, Олаф Шольц
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